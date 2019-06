Kylie Jenner (21) zeigt sich so privat wie noch nie! Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht die Unternehmerin normalerweise nur kurze Clips, in denen sie ihre Beauty-Produkte präsentiert. Jetzt probiert sich die Reality-TV-Darstellerin aber an einem anderen "Genre" – und zeigt in einem Vlog, wie ein normaler Arbeitstag in ihrem Leben aussieht. Besonders interessant: Kylies Management von Beruf und Muttersein für Töchterchen Stormi Webster (1). "Es ist wirklich schwer, das Mamaleben und das Arbeitsleben zu verbinden!", gibt die 21-Jährige in dem Video selbst zu.



