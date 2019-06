Bereits seit Jahren sorgt R. Kelly (52) immer wieder mit schweren Anschuldigungen gegen seine Person für Schlagzeilen. Zahlreiche Frauen werfen dem Musiker vor, sie sexuell missbraucht zu haben. Erst vor wenigen Tagen kamen im laufenden Verfahren elf neue Anklagepunkte gegen den Sänger hinzu. Sollten sich die Vorwürfe als wahr herausstellen, könnten ihm wegen einiger Anklagepunkte bis zu dreißig Jahre im Gefängnis drohen. Am Donnerstag erschien der Rapper jetzt zum wiederholten Mal vor Gericht – und plädierte erneut auf nicht schuldig!

Dem 52-Jährigen werden unter anderem mehrere Fälle von sexuellen Übergriffen sowie drei Fälle von schwerem Missbrauch eines minderjährigen Opfers vorgeworfen. Mehrere dieser Anklagepunkte sind mit einer Freiheitsstrafe von bis zu dreißig Jahren belegt. Laut Fox News wies der "I Believe I Can Fly"-Interpret vor dem Gericht in Chicago jedoch sämtliche Anschuldigungen zurück und schloss ein Fehlverhalten seinerseits aus.

Wie der Nachrichtensender weiter berichtet, sollen die Staatsanwälte beim zuständigen Richter keine Erhöhung der Kaution gefordert haben. Laut Rolling Stone soll die Summe bereits auf umgerechnet rund 882.000 Euro festgelegt worden sein. Dieser Betrag wurde im Februar hinterlegt, weshalb der ehemalige R&B-Superstar schon nach einer dreitägigen Untersuchungshaft wieder auf freiem Fuß war.

