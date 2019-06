Ist Michelle Hunziker (42) etwa wieder schwanger? Die Medien spekulierten im März wild über vierten Nachwuchs. Doch mit einem Bikini-Foto, auf dem man deutlich ihren superflachen Bauch sieht, machte sie alle Gerüchte zunichte. Wie geht sie eigentlich damit um, dass sie wieder so stark im Fokus der Paparazzi stand? "Ganz locker. Das gehört zum Spiel, es ist okay. Das ist immer so gewesen und so lange es so ist, heißt es, dass mein Job funktioniert", meint die Moderatorin im Promiflash-Interview.



