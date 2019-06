Sie hat zurzeit mit einigen Hautproblemchen zu kämpfen: Dagi Bee (24) ist seit über sechs Jahren erfolgreich im YouTube-Business tätig. Mit ihren Videos begeistert sie Millionen Fans und teilt viel aus ihrem Alltag. Erst kürzlich sprach sie ganz offen über ihre Unreinheiten im Gesicht. "Ich war auch beim Hautarzt und so weiter und so fort und tatsächlich ist es wirklich so, dass es eine sehr leichte Akne ist", erklärte die Beauty-Queen ihrer Community in einem aktuellen YouTube-Clip.



