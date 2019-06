Pascal Kappés (28) ist außer sich: Seit Kurzem teilt seine Ex-Frau Denise (28) vermehrt Bilder und Instagram-Storys, auf denen das Gesicht ihres gemeinsamen Sohnes Ben-Matteo zu sehen ist. Im Promiflash-Interview beim Designer-Fitting des Modelabels "Bernet Cölln" macht der Schauspieler seinem Ärger Luft: "Ich will definitiv Ben nicht in der Öffentlichkeit haben. Was sie macht, ist meiner Meinung nach nicht okay! Das ist absolute Vollkatastrophe!"



