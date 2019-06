Oliver Pocher (41) musste in der achten Let's Dance-Folge das Tanzparkett verlassen – zwar hatte der Blondschopf mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft (29) eine solide Leistung abgeliefert, doch am Ende riefen einfach nicht genug Zuschauer für ihn an. Eine gute Freundin des Comedians, Moderatorin Jana Ina Zarrella (42), erzählte im Interview mit Promiflash: "Der ist sehr ehrgeizig, er wäre gerne geblieben, aber es ist auch okay so."



