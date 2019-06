Nazan Eckes (43), Pascal Hens (39), Ella Endlich (34) und Benjamin Piwko (39) haben noch die Chance, in diesem Jahr "Let's Dance" zu gewinnen. Wen sieht die Jurorin Motsi Mabuse (38) schon auf dem Siegertreppchen? Das verrät sie jetzt in einem Interview mit Promiflash: "Also, ich finde die letzten, die wir jetzt hier haben, sind spitze, ehrlich gesagt. Ich bin super-begeistert von dem Weg, den Nazan macht. Die ist eigentlich Geheim-Favorit."



