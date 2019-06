Bei GZSZ werden kommende Woche so richtig die Funken sprühen! Schon vor einigen Tagen kündigte Nihat-Darsteller Timur Ülker (29) an, dass sich seine Serienfigur und Iris Mareike Steens (27) Charakter Lilly bald näherkommen werden. Für alle Fans, die sich auf diese neue Romanze freuen, hat das Warten jetzt endlich ein Ende: Zwischen Nihat und Lilly geht es schon bald richtig heiß her!

Wie RTL jetzt verriet, landen die beiden zusammen im Bett. Dabei fängt das Techtelmechtel im Kolle-Kiez eher schmerzhaft an. Lilly knickt aus Versehen mit ihrem Fuß um und verletzt sich. Nihat – ganz Gentleman – kommt ihr zur Hilfe und cremt die schmerzende Stelle mit einer Salbe ein. Bei so viel Körperkontakt geht plötzlich alles ganz schnell.

Die leidenschaftliche Nacht der beiden könnte allerdings noch für ordentlich Ärger sorgen. Immerhin war Lilly früher mit Nihats bestem Freund Tuner liiert. Für BFFs ist so eine Affäre eigentlich ein absolutes No-Go. Ob da neue Dramen nicht schon mal vorprogrammiert sind...

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Iris Mareike Steen bei der Guido Maria Kretschmer Show in Berlin

Actionpress/ Wenzel, Georg Timur Ülker im April 2019

MG RTL D / Rolf Baumgartner Lilly (Iris Mareike Steen) und Nihat (Timur Ülker) im Krankenhaus

