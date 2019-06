In einem RTL-Interview warf Pascal Kappés (28) seiner Ex-Frau Denise (28) vor, ihm Zeit mit dem gemeinsamen Sohn Ben-Matteo vorzuenthalten. Diese Anschuldigungen wollte das ehemalige Bachelor-Girl allerdings nicht auf sich sitzen lassen und schoss jetzt in einem ziemlich wütenden Instagram-Post zurück: "Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Scheiß auf irgendwelche Differenzen. Hier geht es nur um Ben."



