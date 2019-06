Bald ist es so weit! Betty Taube-Günter (24) und ihr Liebster Koray (24) geben sich am 8. Juni zum zweiten Mal das Jawort. Schon vor zwei Jahren hatten sich die Turteltauben auf dem Standesamt trauen lassen – doch auf eine große Hochzeitsfeier wollen die beiden trotzdem nicht verzichten. Im Promiflash-Interview verrät das Model nun erste Details über die geplante Zeremonie: "Das wird dann eine freie Trauung – nicht kirchlich oder so, sondern einfach noch mal ein Gelübde für uns beide. Ganz romantisch, wie man das aus den Filmen kennt. Und ja, ich glaube, das wird schon so eine Prinzessinnen-Hochzeit."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de