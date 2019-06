Nackt-Model Amber Rose (35) und Boyfriend Alexander Edwards sind gerade in freudiger Erwartung auf ihr erstes gemeinsames Kind. Die ehemalige Dancing with the Stars-Kandidatin, die bereits zum zweiten Mal Mutter wird, schiebt auch schon einen ordentlichen Babybauch vor sich her. Beim Matratzensport scheint die Beauty aber keineswegs eingeschränkt zu sein. Trotz fortgeschrittener Schwangerschaft könne sie nicht die Finger von ihrem Herzbuben lassen.

Das verriet Alex in einem Interview mit TMZ. "Es ist irgendwie anders, aber es ist heiß", plauderte der werdende Vater aus. Amber selbst reagierte auf die Fragen nach ihrem Sexleben eher schüchtern und gab ihrem Schatz zu verstehen, dass er jetzt besser den Mund halte. Trotzdem wirkte die Zweifach-Mama in spe rundum glücklich.

Wie groß ihr Bauch inzwischen ist, zeigte Amber neulich bei einem Lunch-Date mit ihrem Liebsten. Sebastians Geschwisterchen lässt sicher nicht mehr lange auf sich warten. Das Söhnchen der 35-Jährigen stammt übrigens aus einer früheren Beziehung mit dem Rapper Wiz Khalifa (31).

Getty Images Alexander Edwards und Amber Rose bei der Def Jam Pre-Grammy Party 2019

MEGA Amber Rose und Alexander Edwards in Los Angeles

Getty Images Amber Rose gemeinsam mit Söhnchen Sebastian Taylor Thomaz bei einer Filmpremiere im Juni 2018

