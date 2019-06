Ob Janni Kusmagks (28) Töchterchen schon etwas früher auf die Welt möchte als ausgerechnet? Aktuell befindet sich die Frau von Peer Kusmagk (43) in der 34. Schwangerschaftswoche. Auf Instagram offenbart die professionelle Surferin jetzt: "Im Moment nehme ich mir vor, schon die Vorwellen (Vorwehen) bewusst zu genießen und in sie hineinzuatmen." Zum Verständnis: Vorwehen treten in regelmäßigen Abständen in den letzten Wochen vor der Geburt auf und bereiten den Körper auf die Entbindung vor.



