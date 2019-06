Während Let's Dance allmählich in die heiße Phase kommt, sehnt sich Jurorin Motsi Mabuse (38) offenbar nach einem kleinen Ortswechsel! Für die Profitänzerin, die vergangenen Sommer zum ersten Mal Mama wurde, steht demnächst der erste Strandurlaub mit ihrer kleinen Familie an – und darauf freut sich die südafrikanische Schönheit schon sehr: "Das ist unser erster Urlaub tatsächlich – Sommerurlaub. Ich war ja in Südafrika bei meinen Eltern über Weihnachten und über Ostern, aber jetzt richtiger Urlaub", erzählte die 38-Jährige, als Promiflash sie neulich bei der Fashion Show der Aldi-Beachwear-Kollektion traf.



