Pamela Reif (22) ist seit Jahren als erfolgreiche Fitness-Bloggerin im Netz unterwegs und gibt ihren Fans gerne Tipps zu einem gesunden Lebensstil. Über ihr Privatleben ist hingegen nicht so viel bekannt – denn die Blondine trennt dieses vom Berufsleben. Promiflash traf Pamela erst kürzlich bei der Vorstellung ihres neuen Kochbuches "You Deserve This" und hakte mal genauer nach, wie es in Sachen Liebe so aussieht. "Wenn ich Beziehungen habe, dann hab ich die meistens länger, aber dann muss ich die auch nicht öffentlich machen", erzählte Pam offen.



