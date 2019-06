Sex-Support vom Ehemann! Auch für eine erfahrene Schauspielerin wie Nicole Kidman (51), die bereits seit den 1980er-Jahren im Filmgeschäft tätig ist, sind Sexszenen nicht immer einfach. Vor allem, wenn es sich dabei um die Darstellung von häuslichem Missbrauch handelt. Genau solche Szenen musste Nicole für die neue Staffel der erfolgreichen Fernsehserie Big Little Lies mit ihrem Kollegen Alexander Skarsgard (42) aber drehen.

Die zweite Staffel der beliebten TV-Serie feierte kürzlich in New York Premiere. Am roten Teppich der Veranstaltung zollte Nicole Kidman ihrem Ehemann Keith Urban (51) Tribut. Gegenüber news.com.au sagte sie, dass er ihr half, mit den schrecklichen Aufnahmen umzugehen. Sie hätte die Szenen der häuslichen Gewalt ohne seinen Support nicht bewältigen können: “Er ist unglaublich unterstützend und lobt mich für meine Darstellung. Ohne ihn hätte ich das wirklich nicht meistern können!”

Auch Kritiker loben Nicole Kidmans Darstellung der alleinerziehenden Mutter Celeste Wright. 2017 wurde sie dafür sogar mit einem Emmy in der Kategorie “Beste Hauptdarstellerin” ausgezeichnet. 2018 gewann sie in derselben Kategorie außerdem einen Golden Globe.

Getty Images Alexander Skarsgard und Nicole Kidman bei den Screen Actors Guild Awards

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei den Australian Open in Melbourne

Getty Images Nicole Kidman bei den Academy Of Country Music Awards

