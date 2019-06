Für Zoe Saip war es wohl mal wieder Zeit für eine Veränderung! In der 13. Staffel von Germany's next Topmodel bekam das Model ein radikales Umstyling verpasst. Ihre schulterlangen naturblonden Haare wichen einem platinblonden Fransenschnitt. Damit war die Wienerin damals alles andere als zufrieden. So nimmt sie das Ganze jetzt wohl einfach selbst in die Hand: Zoe erstrahlt plötzlich in einem völlig neuen Look!

Seit ihrer Zeit bei GNTM ließ die Österreicherin ihre Haare wachsen – bis über die Schultern reichten die Strähnen noch vor ein paar Tagen. Das sieht jetzt allerdings völlig anders aus, denn Zoe war beim Friseur. Der neue Look: ein hellblonder gerader Bob inklusive Pony. Ob der einstigen BFF von Victoria Pavlas (20) die neue Frise gefällt? Ihr Strahlen auf den Bildern in ihrer Instagram-Story spricht jedenfalls Bände.

Zoe ist nicht die erste ehemalige Kandidatin, die nach ihrer GNTM-Zeit ein eigenes Umstyling durchführt. So trennte sich Catharina Maranca (19) zwischenzeitlich von etwa der Hälfte ihrer Haare und Justine Klippenstein ließ sich glatt einen Buzzcut verpassen.

Instagram / zoe_topmodel_2018 Klaudia Giez und Zoe Saip, GNTM-Kandidatinnen

Instagram / zoesalome Zoe Saip mit ihrem Friseur

Instagram / zoesalome Model Zoe Saip

Instagram / justine.gntm.2019 Model Justine



