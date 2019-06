Bei besonderen Anlässen erst einmal schön anstoßen? Das kommt für Pietro Lombardi (27) auf keinen Fall infrage! Dabei hätte der Musiker vor allem dieses Wochenende einen triftigen Grund für einen edlen Tropfen gehabt, denn: Am heutigen Sonntag kann sich der Sänger über 27 Kerzen auf seiner B-Day-Torte freuen – auf alkoholische Getränke zum Runterspülen verzichtet der Mann der Stunde aber ganz bewusst!

Wie Pietro in seiner Instagram-Story festhielt, wurde ihm zu Ehren am Samstag eine Geburtstagsparty zum Reinfeiern geschmissen. Während seine engsten Freunde und er eine Wasserpfeife nach der anderen zum Glühen brachten, hielt sich Pie mit Spirituosen aber zurück! Trotzdem scheint es bei der Sause alles andere als ruhig zugegangen zu sein, wie der DSDS-Star auf dem Heimweg feststellte. "Ich trinke keinen Alkohol Leute, ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken, aber ich fühle mich, als ob ich Alkohol getrunken habe. Ganz komisch, mir ist schwindelig, es war dunkel, alles voller Rauch und was weiß ich. Ich bin komplett am Arsch."

Dass der leidenschaftliche Käppi-Träger freiwillig auf dem Trockenen sitzt, verblüffte seine Follower aber offensichtlich sehr. "Viele haben mir geschrieben, jetzt sogar noch um diese Uhrzeit: 'Du trinkst wirklich keinen Alkohol?' Ich habe noch nie in meinem Leben einen Schluck Alkohol probiert. Diese angeschlagene Stimme ist nur, weil ich zu krank geschrien habe heute", erklärte Pietro. Wie auch immer sein Ehrentag nun weitergeht, eines steht fest: Das Geburtstagskind wird sicherlich auch ohne Alkohol Spaß haben!

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardis Gebrutstagstorte

Anzeige

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Pietro Lombardi im April 2019

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardo, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de