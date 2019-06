Mega-Transformation von Nachwuchsschauspieler Emilio Sakraya (22). Eigentlich kennt man den Berliner als Bibi & Tina-Schnuckel Tarik – doch so süß und unschuldig sieht der Künstler heute nicht mehr aus. Emilio, der Anfang des Jahres ein Erdbeben überlebt hat, spielt mittlerweile reifere Rollen, wie kürzlich in den TV-Formaten 4 Blocks und Tatort. Auf der großen Leinwand sah man ihn als Frauenschwarm in den Filmen "Kalte Füße" und "Meine teuflisch gute Freundin". Und auch auf seinen sozialen Kanälen ist das einstige Babyface verschwunden. Bei Instagram und Co. findet man von ihm nun vielmehr heiße Sportclips und erwachsenere Aufnahmen in Männermodel-Posen. Der Kinderfilm-Held ist ganz offensichtlich ein junger, attraktiver Mann geworden.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de