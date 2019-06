Der Sommer in Deutschland hat endlich begonnen – und auch Moderatorin Jana Ina Zarrella (42) macht sich langsam bereit für den Strand. Doch wie hält sich die Ehefrau von Giovanni Zarrella (41) eigentlich fit für die Bikini-Saison? Im Promiflash-Interview hat sie es verraten: "Also, ich mache konsequent und kontinuierlich Sport. Also, ich bin bei Pilates geblieben und so kleinen Übungen mit dem eigenen Körpergewicht."



