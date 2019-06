Vor einer Jury zu stehen und bewertet zu werden, ist für Sarah Lombardi (26) nichts Neues. Die Sängerin hat sich schon bei Shows wie DSDS, Let's Dance oder Dancing on Ice den Jury-Meinungen gestellt. Bald wird Sarah die Seiten wechseln: Sie wird neben Dieter Bohlen (65) in der Das Supertalent-Jury sitzen. Das wird aber nicht der erste Supertalent-Auftritt für die 26-Jährige sein. Sie hat selbst mal als Kandidatin teilgenommen! "Ich war sehr schüchtern, noch sehr jung. Ich glaube, das war, da war ich 15 oder 14 oder vielleicht sogar noch jünger, ich weiß es nicht. Aber ich habe keinen Ton rausbekommen, weil ich so aufgeregt war", verrät sie im Promiflash-Interview.



