Sarah (28) und Dominic Harrison (27) lernten sich tatsächlich schon vor der Bachelor-Ausstrahlung kennen! 2015 erlangte das Playboy-Model auch im Fernsehen Bekanntheit, als es in der TV-Kuppelshow um Rosenkavalier Oliver Sanne (32) buhlte. Doch in der Sendung sprang der Funke zwischen den beiden nicht über und so ging Sarah schließlich leer aus – Schicksal? Denn nach den Dreharbeiten und noch vor TV-Start lief die damals 24-Jährige ihrem Traummann Domi über den Weg, mit dem sie mittlerweile ein Kind hat: "Wir haben uns Zeit gegeben, wir haben uns kennengelernt, ein Jahr, eineinhalb Jahre", verriet Sarah neulich im Promiflash-Interview.



