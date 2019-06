Jenny Frankhauser (26) platzt nach Daniela Katzenbergers (32) Interview über ihren Streit der Kragen! Vor wenigen Wochen wurde gemunkelt, die beiden Schwestern hätten sich nach langer Funkstille zum Geburtstag von Mama Iris Klein (52) versöhnt. Doch in einem Interview widersprach die Katze dieser Vermutung – und erklärte sogar, warum die Beziehung zu Jenny so schwierig ist. Diese Anschuldigung wollte die einstige Dschungelkönigin so nicht auf sich sitzen lassen und griff Daniela im Netz direkt an. "Was du mir unterstellst, ist Bullshit! Wir haben ganz bestimmt nicht keinen Kontakt, weil du eine Tochter und einen Mann hast! Das ist lächerlich", wetterte sie in ihrer Instagram-Story.



