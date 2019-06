Selena Gomez (26) weiß, wie man alle Blicke auf sich zieht! Ende April meldete sich die Sängerin nach ihrer Auszeit aufgrund eines Nervenzusammenbruchs zurück – und begeisterte damals bei ihrem ersten Red-Carpet-Auftritt seit zehn Monaten in einem langen, schwarzen Abendkleid. Letzten Montag schaffte sie es erneut, ihre Fans in einem umwerfenden Outfit zu betören – nicht zuletzt dank eines atemberaubenden Ausschnitts!

Anlässlich der New Yorker Premiere zu ihrer Horrorkomödie "The Dead Don't Die" hatte sich Selena ganz besonders in Schale geworfen: In einem kurzen, schwarzen Kleid mit üppigen Federbüscheln kamen nicht nur ihre schlanken Beine zur Geltung, sondern auch ihre Brüste – die durch das knappe Dress beachtlich in Szene gesetzt wurden.

Schon bei den Filmfestspielen in Cannes hatte die "Bad Neighbors 2"-Darstellerin den Trubel um ihren psychischen Zusammenbruch einfach weggestrahlt. Dort war sie in einem Traum in Weiß auf dem roten Teppich erschienen, als sie mit ihren Kollegen den neuen Streifen vorstellte.

Getty Images Selena Gomez bei der Filmpremiere von "The Dead Don't Die" in New York

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Selena Gomez im Mai 2019 beim Filmfestival in Cannes

