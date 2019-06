Ist Daniela Katzenberger (32) hier etwa eine Laus über die Leber gelaufen? In den sozialen Medien versorgt die Kultblondine ihre Follower regelmäßig mit witzigen und selbstironischen Posts und nimmt sich dabei schon mal gerne selbst auf die Schippe. So auch mit ihrem neuesten Eintrag. Die Katze teilte mit ihrer Community jetzt einen Fail-Schnappschuss, auf dem sie besonders unwiderstehlich gucken wollte.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 32-Jährige ein Bild, auf dem sie leicht verwirrt in die Kamera schaut – bei dem Foto handelte es sich um den Versuch der Beauty, verführerisch und sexy in die Kamera zu blicken. Dass das nicht so recht gelang, schrieb Dani selbst unter ihren Post und erklärte mit einem Augenzwinkern: "Wenn ich versuche sexy zu gucken."

Ihren rund 1,5 Millionen Followern gefiel der witzige Schnappschuss. Sie drückten innerhalb weniger Stunden bereits über 34.000 Mal auf den Like-Button. "Dich kann nichts verunstaltet", kommentierte ein Fan aufmunternd. Was sagt ihr zu dem neuesten Pic von Dani? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Daniela Katzenberger im November 2015

WENN.com Daniela Katzenberger im August 2018

Getty Images Daniela Katzenberger im November 2015 in Stuttgart

