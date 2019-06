Lisa-Marie Schiffner (18) und Moritz Garth (24) haben sich getrennt – das gab das Ex-Paar am vergangenen Wochenende auf Instagram bekannt. In einem emotionalen YouTube-Video sprach Influencerin Lisa nun zum ersten Mal über die Trennung. Die 18-Jährige kämpfte sichtlich damit, die richtigen Worte zu finden. Durch die schweren ersten Tage habe ihr vor allem ihre Familie in Österreich geholfen. Nach dem plötzliche Cut vor gut einem Monat möchte Lisa nun aber nach vorne schauen: "Ich will definitiv jetzt auf mich selbst gucken und das ist wirklich auch die einzige Lösung, wenn man ein gebrochenes Herz hat, muss man sich einfach selbst heilen können. Das schaffe ich.”



