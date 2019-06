Bei diesem Anblick von Kylie Jenner (21) und ihrer Freundin Anastasia Karanikolaou dürfte einigen Fans ganz schön heiß werden! Seit dem Bruch der Unternehmerin mit ihrer einstigen BFF Jordyn Woods (21) im Februar, gilt die Blondine mit griechischen Wurzeln als die neue engste Freundin der Keeping up with the Kardashians-Beauty. Jetzt nutzten die beiden Kurven-Queens einen sommerlichen Tag in Los Angeles, um sich im Bikini zu sonnen und zeigen sich dabei extrem eng aneinandergeschmiegt, quasi in Trockensex-Stellung!

Auf Instagram teilte Kylie am Montag einige dieser gemeinsamen Bilder mit ihrer Anastasia, die von Freunden nur Stacy genannt wird. Darauf tragen die beiden Freundinnen schwarze Bikinis, weiße Chanel-Sneakers und Burberry-Kopfbedeckungen. Doch nicht nur die knappen Outfits ziehen die Blicke auf sich – die beiden posieren darin auch noch lasziv auf einem Fahrrad. Dabei pirscht sich die Selfmade-Milliardärin beispielsweise von hinten an ihre Lieblingsblondine heran und zieht spielerisch an ihrem Bikinihöschen. Das Ganze erinnert dadurch fast an ein Liebesspiel.

Unter Kylies Followern stießen die Aufnahmen auf geteilte Begeisterung. Einige bezeichneten die beiden als "Lesben" oder unterstellten ihnen, dass sie den gleichen Schönheitsdoc wegen ihrer extrem runden Hintern besucht hätten. Ein User hatte sogar Mitleid mit dem Freund der TV-Beauty, Rapper Travis Scott (28): "Armer Travis, sein Platz wurde eingenommen", kommentierte er lakonisch den Beitrag der 21-Jährigen. Auf der anderen Seite gab es aber auch unzählige Bewunderer der heißen Ladys, die unter dem Beitrag mit Flammen-Emojis und Herzchen nur so um sich warfen.

Instagram / kyliejenner Anastasia Karanikolaou und Kylie Jenner im Juni 2019 in Los Angeles

