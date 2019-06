Wie wird man so fit wie Daniela Katzenberger (32)? Dass in der Reality-TV-Bekanntheit eine waschechte Sportskanone steckt, ist längst kein Geheimnis mehr. Immer wieder lässt die Katze ihre Fans an ihren Workouts teilhaben. Jetzt teilt die begeisterte Fitnessliebhaberin ihre Tipps und Tricks auch mit ihrer Mama Iris Klein (52). Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Dani mehrere Videos, die zeigen, wie sie ihre Mutter trainiert – und obwohl es um Iris' Ausdauer noch nicht ganz so gut bestellt zu sein scheint, bleibt die Kultblondine guter Dinge: "Wir stehen zwar noch ganz am Anfang, aber ich glaube, sie wird bald den Klitschkos zeigen, wo der Hammer hängt."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de