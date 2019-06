Im Januar erklärte Lena Meyer-Landrut (28) ihren Fans, dass sie nach acht Jahren nicht mehr mit ihrem Freund Max von Helldorff zusammen ist. Weiter wollte sie sich bisher nicht zu dem Thema äußern. Kurz vor dem Release ihres neuen Albums "Only Love, L" gab sie nun aber doch einen intimen Einblick in ihre Gefühlswelt kurz nach dem Liebes-Aus. In einem Making-of-Video sieht man, wie Lena weinend im Studio sitzt und sichtlich verletzt offenbart: "Vielleicht trifft man ja noch mal jemanden, wo man das glaubt. Weil ich wirklich dachte, dass es für immer ist." Ihre Trauer verarbeitete sie direkt in ihren neuen Songs.



