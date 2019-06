Promiflash traf Janni (28) und Peer Kusmagk (43) mit ihrem Sohnemann Emil-Ocean (1) am vergangenen Wochenende in ihrer Wahlheimat Potsdam. Vor Ort wurde eines mal wieder ganz deutlich: Im Umgang mit seinem fast zweijährigen Nachwuchs ist das Paar total locker. Wenn EO sich während des Interviews mal eben 70 Meter vom Set entfernt, ist das für die werdenden Zweifach-Eltern beispielsweise gar kein Problem. Auch kleine Unterbrechungen mitten in einer Antwort – nicht schlimm! "Es ist runtergefallen? Jetzt reden wir grad über Sex, Emil-Ocean. Das ist ein schlechter Moment gerade für die Seifenblasenmaschine, aber ich helfe dir natürlich", witzelte Peer mittendrin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de