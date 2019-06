Bei den Ex-Berlin - Tag & Nacht-Stars Jenefer Riili und Matthias Höhn (23) gibt es erneut Grund zum Feiern! Noch bevor ihr gemeinsamer Sohn Milan Riili am 13. Juni seinen ersten Geburtstag feiert, kann der Kleine bereits einen Meilenstein verbuchen: Wie ein Video auf Jenefers Instagram-Account zeigt, machte ihr Söhnchen vor Kurzem seine ersten Schritte! "So stolz", kommentierte seine Mama diese Aufnahmen.



