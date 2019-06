Iris Aschenbrenner (39) lässt die Baby-Bombe platzen: Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ist im fünften Monat schwanger und erwartet einen Jungen. Auch wenn die Schauspielerin nun in anderen Umständen ist, lässt sie sich von ihrem Babybauch nicht bremsen. “Alles in allem bin ich superhappy. Ich reite noch und mache auch sonst viel Sport, ich glaube, das tut mir einfach gut. Meine Taille ist leider weg und die meisten Bauchmuskeln auch, aber das nimmt man gerne in Kauf", verriet Iris im Gespräch mit Promiflash.



