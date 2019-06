Der 1. Juni war für Barbara Meier (32) mit Sicherheit einer der schönsten Tage ihres Lebens! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin gab ihrem Partner Klemens Hallmann ganz romantisch in Venedig das Jawort. Dafür schritt die Beauty in einem pompösen Brautkleid mit einer mehrere Meter langen Schleppe und vielen aufwendigen Verzierungen vor den Traualtar. Für die anschließende Feier zog das Model sich dann ein bequemeres Dress an – doch das stand dem Hochzeitskleid in nichts nach!

Auch beim Sektempfang nach der Trauung zog die 32-Jährige in einem weiteren Traum in Weiß die Blicke der Gäste, zu denen auch Sylvie Meis (41) und Arnold Schwarzenegger (71) gehörten, auf sich. Barbara trug ein schlichtes, enges Kleid mit Beinschlitz und betonte ihre Taille mit einem Metallgürtel. Laut Bunte besteht das Dress aus Peace Silk. Die Pailletten darauf sollen aus PET-Flaschen hergestellt worden sein – ein absolut nachhaltiges Outfit also.

Barbara achtete bei der ganzen Hochzeitsfeier auf die Umwelt: Für die Deko wurden beispielsweise Blumen aus der Umgebung und für das Essen nur regionale Zutaten verwendet. Außerdem gab es auf der Party keine Plastikstrohhalme. Stattdessen schlürften die Gäste ihre Drinks durch Halme aus Apfelschalen.

Splash News Barbara Meier bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Splash News Barbara Meier und Klemens Hallmann bei ihrer Hochzeit im Juni 2019

Anzeige

Actionpress/ Doug Peters/Empics Klemens Hallmann und Barbara Meier posieren bei der amFAR Gala 2019

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Barbara bei ihrer Hochzeit so auf die Umwelt achtet? Ja, na klar! Nee, ich bin total überrascht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de