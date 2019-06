Bei GZSZ knistert es heute ordentlich: Lilly-Darstellerin Iris Mareike Steen (27) und der Hottie Nihat (gespielt von Timur Ülker, 29) verbringen einen leidenschaftlichen One-Night-Stand miteinander – hier fliegen nicht nur die Funken, sondern auch die Lampe vom Tisch. Problem an diesem romantischen Techtelmechtel: Tuner. Der ist nicht nur der beste Freund von Nihat, sondern auch der Ex von Lilly – die beiden haben sich erst kürzlich getrennt. Eine ziemlich verzwickte Situation. Ob die Schauspielerin das selbst auch so sieht?

In einem Interview mit RTL ist sich Iris sicher: "Moralisch gesehen gehört sich das sicher nicht." Trotzdem hat der Soapstar aber auch Verständnis für seine Rolle: "Außerdem hatte sie, wie sie selber später sagt, ziemlich lange keinen Sex mehr und Nihat ist ja nicht gerade unattraktiv. Lilly war sehr lange sehr brav, vielleicht musste das jetzt einfach mal sein." Die Aktion ihrer Serienfigur sei dennoch alles andere als cool, wie die Schauspielerin ergänzt.

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob sich die beiden weiterhin näherkommen und es zum Eklat mit Tuner kommt oder es bei einer einmaligen Bettgeschichte bleibt. In dieser Hinsicht kann Iris aber Entwarnung geben: "Da gibt es ja dann doch ein paar Dinge zu erklären, die nicht unbedingt dafür sprechen, dass die beiden gleich eine Affäre anfangen oder gar zusammenkommen." Ganz ausschließen könne sie das für die Zukunft aber nicht.

TVNOW Timur Ülker und Iris Mareike Steen bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Lilly (Iris Mareike Steen) und Tuner (Thomas Drechsel)

Actionpress/ Wenzel, Georg Timur Ülker im April 2019

