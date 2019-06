Jeffree Star (33) ist am Boden zerstört! Der US-amerikanische YouTuber offenbarte in einem neuen Video seinen Fans, dass sein kleiner Zwergspitz Diamond mit neun Jahren gestorben ist. Das Drama hatte sich ereignet, während Jeffree und sein Partner Nathan Schwandt (28) im Urlaub waren. Obwohl sie schnell von dem immer schlimmer werdenden Zustand des Hündchens informiert wurden, schafften sie es nicht mehr rechtzeitig nach Hause: Als sie ankamen, war der schneeweiße Vierbeiner bereits gestorben. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich fühle mich so leer und betäubt. Wir weinen seit zwei Tagen durch", berichtete der 33-Jährige ergriffen.

