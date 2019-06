Bekommt Sarah Harrison (28) langsam aber sicher kalte Füße? Noch in diesem Sommer will die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin zum zweiten Mal "Ja" sagen: Nach ihrer standesamtlichen Hochzeit im November 2017 beschlossen die Reality-TV-Darstellerin und ihr Ehemann Dominic Harrison (27), sich bei einer freien Trauung erneut ewige Liebe schwören zu wollen. Im Promiflash-Interview bei der Präsentation ihrer Limited Edition für Palmolive verriet Sarah nun, wie es ihr kurz vor dem großen Tag geht: "So langsam steigt auch die Nervosität, vor allem, weil es jetzt ganz anders ist als unsere standesamtliche Hochzeit. Da war ich ja hochschwanger! Jetzt habe ich ein Traumkleid und werde natürlich gucken, dass ich mich pudelwohl fühle!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de