Auch Bibi (26) und Julian Claßen (26) kriegen sich mal in die Haare! Die Follower des YouTube-Couples sind es gewohnt, online stets die Sonnenseite seiner Beziehung mitzuerleben. In einem neuen YouTube-Video verraten die Eltern von Lio nun, weswegen zwischen ihnen heftig die Fetzen fliegen können: "Wenn wir uns streiten, ist es, weil die Bibi irgendwo Scheiße liegen gelassen hat, weil ich irgendwie… keine Ahnung, wegen so überflüssiger Sachen", berichtet Julian.



