Eigentlich könnten Janni (28) und Peer Kusmagk (44) aktuell nicht glücklicher sein: Bald kommt ihr zweites Kind auf die Welt. Lediglich die Erinnerung an den Not-Kaiserschnitt für ihren Sohn Emil-Ocean (1) trübt die Vorfreude der werdenden Mutter: "Es gab Zeiten, wo ich schon mal Angst hatte in dieser Schwangerschaft. [...] Kaiserschnitt ist so schön belegt, aber es ist wirklich die absolute Hölle", gibt Janni im Promiflash-Interview zu. Um so ein Ereignis bestmöglich vorzubeugen, arbeitet das Paar seine vergangene Erfahrung nun auf. Mit Entspannungsübungen und Techniken erhoffen sich die zwei eine natürliche Geburt, bei der die 28-Jährige bei vollem Bewusstsein sein kann.



