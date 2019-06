Pamela Reif (22) schwitzt für ihren Traumkörper nicht stundenlang im Fitness-Studio! Seit einigen Jahren gehört die 22-Jährige zur absoluten Sport-Elite auf Instagram. Inzwischen folgen der gestählten Blondine knapp 4,2 Millionen Follower – und die möchten immer wieder zu gerne wissen, wie viel Pamela eigentlich trainiert, um so gut in Form zu sein. Das verriet sie nun bei dem Release ihres Kochbuches "You deserve this" im Promiflash-Interview: "Ich mache vier bis fünf Mal die Woche Sport, jeweils so eine Stunde oder auch nur 45 Minuten. Man muss definitiv nicht jeden Tag zehn Stunden im Fitness sein, um Sport trotzdem gut durchziehen zu können."



