Der neue Trailer zu Die Eiskönigin 2 lässt die Fans ordentlich rätseln! Sechs Jahre, nachdem der erste Film zum absoluten Kultstreifen geworden ist, veröffentlichte Disney am Dienstag nun endlich den ersten langen Vorschau-Clip zur Fortsetzung. Und der liefert knappe zwei Minuten lang neue Szenen mit Elsa, ihrer Schwester Anna und Co. – dabei werfen diese drei große Fragen auf: Was ist dran an der Fan-Theorie, dass Rauten-Symbole einen Hinweis auf weitere Königinnen geben? Wo bleibt die große Lovestory für Königin Elsa? Und worum genau wird es in dem Film überhaupt gehen? Bislang ist nur vage bekannt, dass die Eiskönigin und ihre Freunde sich auf eine gefährliche Reise begeben müssen, um der Vergangenheit auf die Spur zu kommen. "So müssen alle Trailer sein. Ins Kino zu gehen und nicht schon den ganzen Plot zu kennen, ist das bestmögliche Szenario", kommentierte ein Fan unter dem englischsprachigen Release des Videos.



