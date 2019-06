Gestern Abend ging eine Let's Dance-Ära zu Ende – aber es gibt Entwarnung: Die beliebte Tanzshow geht 2020 natürlich in die nächste Runde! Jedes Frühjahr aufs Neue tanzen sich mutige Stars und Sternchen mit ihren Profipartnern von einer Woche in die nächste – vorausgesetzt die Duos erhalten genügend Zuschaueranrufe. Doch nicht nur die teilnehmenden Promis erfreuen sich an einer großen Fangemeinschaft, längst haben auch die Choreografen absoluten Kultstatus erreicht. Doch wann steht eigentlich fest, wer kommendes Jahr wieder mit einem Schützling über das Parkett wirbelt?

Kurz nach dem fulminanten Finale am Freitagabend wollte Promiflash von Renata Lusin (31) wissen, ob sie denn auch in der 13. Runde des Formats wieder mit von der hüftschwingenden Partie sei. "Hoffentlich", meinte sie nur. "Wir bekommen ja so im Oktober, November, Dezember Bescheid, ob wir wieder dabei sind. Das wäre auf jeden Fall mein Traum, auch im dritten Jahr dabei zu sein. 'Let's Dance' ist einfach eine tolle Reise, die man nicht verpassen möchte", schwärmte die 31-Jährige.

Seit 2018 gehört die ehemalige Deutsche Meisterin in den Standardtänzen zum festen "Let's Dance"-Kader. Im vergangenen Jahr tanzte sich die brünette Beauty mit Jimi Blue Ochsenknecht (27) in die Herzen der Zuschauer. In der zwölften Staffel war Jan Hartmann (38) der Lehrling an ihrer Seite. Bereits in der allerersten Sendung schieden die beiden jedoch aus.

Thomas Burg/ActionPress Renata und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Profitänzer

Thomas Burg/ActionPress Jan Hartmann und Renata Lusin in der ersten "Let's Dance"-Show 2019

Thomas Burg/ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht und Renata Lusin bei "Let's Dance" 2018

