Oh, oh! Bahnt sich zwischen Daniela Katzenberger (32) und ihrem Mini-Me Sophia Cordalis etwa einer kleiner Zoff an? Normalerweise sind Mutter und Tochter regelrecht unzertrennlich, aber auch die Dreijährige mutiert offensichtlich ab und zu zum Morgenmuffel: "Du bist stinki, Mama." "Bin ich noch dein Freund?" Nein." "Ja, toll", hört man das Mutter-Tochter-Gespann in Danielas Instagram-Video schon in den frühen Morgenstunden zanken. Gott sei Dank sind kleine Reibereien zwischen dem Duo aber immer schnell aus der Welt!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de