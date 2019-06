Verbindet Henning Merten und Denise Kappès (28) doch mehr als nur eine gemeinsame Wohnung? Die Influencer sind beide frisch getrennt – YouTuber Henning erlebte vor nicht allzu langer Zeit einen Cut mit Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Anne Wünsche (27). Auch die Beziehung zwischen dem ehemaligen Bachelor-Babe und Tim scheiterte. Vor Kurzem zog Henning bei Denise ein, was die Gerüchteküche um ein mögliches Techtelmechtel mächtig anheizte. Doch was geht wirklich zwischen den Neu-Singles? Im Promiflash-Interview redet Denise jetzt Klartext: "Wir sind gute Freunde. Wir wohnen zusammen, wir sind WG-Partner." Auch Henning nimmt den Spekulationen den Wind aus den Segeln: "Nee, im Moment läuft da gar nichts. Wirklich nicht!"



