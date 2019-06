Mit diesem knackigen Posting dürften sich wohl alle Spekulationen zerschlagen haben! Rebecca Mir (27) sorgte mit einem aktuellen Netz-Bild vor wenigen Tagen für Trubel in ihrer Community: Einige Fans wollten auf dem Schnappschuss, auf dem die Moderatorin in einem locker wallenden Kleid an einer Rose schnuppert, einen Mini-Babybauch erkannt haben. Das Model selbst kommentierte die Gerüchte nicht – doch eine aktuelle Aufnahme der Schönheit spricht jetzt wohl Bände!

In ihrer Instagram-Story nahm die ehemalige Germany's next Topmodel-Zweite ihre Follower bei ihrem Wochenendausflug mit. Die schöne Brünette war auf dem Stand-Up-Paddelboard unterwegs! Für diese sportliche Aktivität auf dem Wasser war die 27-Jährige natürlich auch passend gekleidet – nämlich in einen schwarzen Bikini. Und der ließ einen direkten Blick auf ihre Körpermitte zu. Von angeblichen Baby-Rundungen ist darauf aber wirklich nichts zu erkennen: Rebeccas Bauch ist megaflach und total durchtrainiert!

Und sonderlich eilig scheint es Rebecca mit Partner Massimo Sinató (38) und der Kinderplanung auch nicht zu haben. Im Promiflash-Interview vor einem Jahr betonte sie noch: "Da haben wir noch Zeit, wir haben ein Hundebaby, das reicht erstmal."

Instagram / rebeccamir Model Rebecca Mir

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Rebecca Mir, Moderatorin und Model

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mirs Hund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de