Immer wieder harte Netzkritik! Sophia Vegas (31) versorgt ihre Fans fast täglich mit Schnappschüssen aus ihrem Leben mit Töchterchen Amanda Jaqueline Charlier, von ihrem Bald-Ehemann Daniel Charlier und natürlich auch mit sexy Pics von sich selbst. Und genau die kommen nicht bei jedem gut an. Immer wieder muss sich die Blondine böse Kommentare über ihre Silikon-Brüste oder auch ihre Rippen-OP anhören – manchmal sogar, dass sie eine schlechte Mama sei. In einem Interview verriet sie aber nun, dass ihr diese Lästereien am gemachten Hinterteil vorbeigehen würden.

"Ich habe unechte Brüste, ich habe einen unechten Arsch, ich habe eine unechte Nase, ich habe unechte Haare. Klar kann man mich leicht hassen", gestand Sophia gegenüber RTL. Dass die Ex von Bert Wollersheim (68) die Kommentare zu ihrem Erscheinungsbild aber nicht stören, hat einen ganz bestimmten Grund, wie sie weiter erklärte: "Letzten Endes verdiene ich mein Geld damit, dass die Leute mich irgendwo hassen und das ist auch okay." Für die Beauty zähle eben nur, dass sie eine wundervolle Familie hat.

Ebenfalls hat sie eine Theorie, warum sie immer wieder so stark angefeindet wird: "Das sind einfach Menschen, die mit sich selbst unzufrieden sind, die das auf mich projizieren." Die Auswanderin ist sicher, eine Art Ventil für diese "Neider" zu sein. Was sagt ihr zu ihrem Statement? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas im Urlaub

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda im Juni 2019 in Beverly Hills

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda im Mai 2019 in Beverly Hills

