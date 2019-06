Sie hat keine Lust mehr auf Nachwuchs! Am 6. Mai erblickte der erste gemeinsame Sohn von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) das Licht der Welt. Master Archie Harrison sorgt seitdem allerdings nicht nur bei seinen Eltern für strahlende Augen – auch der britische Untertan und Musiker Peter Andre (46) ist hin und weg von dem Mini-Royal! Bei dem Sänger kochten aktuell die Papa-Gefühle so stark über, dass er sogar über ein fünftes Kind nachdachte. Seine Frau Emily MacDonagh reagierte darauf mit einem Sex-Verbot!

Bereits vor einigen Wochen hatte Peter in seiner new!-Kolumne offenbart, dass er seit der Geburt von Archie darüber nachdenke, ob er es nicht auch noch einmal mit einem Baby versuchen solle: "Ich würde es gerne tun. Ich kenne diese freudigen Gefühle, die sie gerade erleben." Seine Liebste, mit der er bereits zwei Kinder hat, war von dieser Idee allerdings alles andere als angetan, wie der 46-Jährige gegenüber OK! zugab. "Ich erwähnte Archie Emily gegenüber und sie sagte: 'Oh, du bleibst auf deiner Seite des Bettes und ich bleibe auf meiner'", erklärte er. Dabei habe er den Nachwuchsplausch angeblich gar nicht ernst gemeint.

Während es für Emily das dritte gemeinsame Kind mit ihrem Mann wäre, würde ein weiterer Spross Peter zum fünffachen Vater machen. Aus seiner Ehe mit Katie Price (41), die 2009 zerbrach, gehen ebenfalls zwei gemeinsame Kids hervor.

