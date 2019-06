Kylie Jenner (21) könnte wohl kaum glücklicher sein! Der Reality-TV-Star lässt seine Follower im Netz regelmäßig an den Fortschritten ihrer Tochter Stormi Webster (1) teilhaben. Nun zeigte ihr Wonneproppen, wie süß sie klingt, wenn sie versucht, ihren Namen auszusprechen. Diese Aufnahme feiert auch die Netzgemeinde der Unternehmerin: "So hinreißend", "Mann, ist sie süß!" oder "Wow, ich liebe Stormi. Sie ist das süßeste Baby", freuten sie sich in den Kommentaren des Instagram-Clips.



