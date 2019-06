Füße hochlegen? Das kommt für Schauspielerin Gemma Atkinson (34) selbst in der Schwangerschaft nicht infrage! Die Partnerin vom Tänzer Gorka Marquez ist aktuell in der 35 Schwangerschaftswoche. Von Müdigkeit und Erschöpfung fehlt in dem Instagram-Video der Fitness-Liebhaberin aber trotzdem jede Spur – darin sportelt sie, als gäbe es kein Morgen! "Ich trainiere zwar wenig, aber oft und fühle mich großartig", erklärte die Baldmama in der Bildunterschrift des Clips!



