Rolf Scheider (63) sucht auch nach seiner Germany's next Topmodel-Zeit den Kontakt zu Heidi Klum (46). Von 2008 bis 2009 saß er in der Jury der Castingshow und schreibt der Chef-Jurorin heute noch im Netz. Dabei sagt er der Modelmama ganz ehrlich, was er von ihren Postings hält. Doch wie reagiert das Laufstegwunder auf seine Nachrichten? "Ich finde das lustig. Sie antwortet mir nicht, aber irgendwie habe ich so immer noch ein Verhältnis mit Heidi", verriet der TV-Star im Promiflash-Interview beim Dschungel Public Viewing von Julian FM Stoeckel (32) vor einigen Monaten.



