Daniela Katzenberger (32) präsentiert ihre Kletterkünste! In den sozialen Medien zeigt sich die Kultblondine immer wieder knallhart ehrlich: Ob ohne Extensions oder mit einem nicht gerade vorteilhaften Bild – die Katze enthält ihren Fans keine noch so peinliche Alltagssituation vor. Und das kommt bei ihren Followern richtig gut an. Das bewies jetzt auch ein Foto, auf dem sie sich mal wieder selbst auf die Schippe nahm – und sich nicht gerade von ihrer sportlichsten Seite zeigte.

Mehr Elefant als elegant? Zwar hat Dani einen richtig heißen Body, den setzt sie auf ihrem neusten Instagram-Post aber nicht gerade in Szene. Zu sehen ist die Beauty, die versucht aus einem Pool zu klettern. Bei ihrer Freundin rechts neben ihr sieht das schon deutlich geschickter aus. Zu ihren Kletterkünsten schrieb die Katze: "Es gibt nur zwei Arten von Frauen", und fragt gleichzeitig ihre Fans: "Zu welcher gehört ihr?"

In der Kommentarspalte wurden die User dann richtig kreativ. So schrieb ein Follower, dass er zu der Sorte gehöre, "die über die Treppe aus dem Pool geht." Ein anderer witzelte wiederum: "Bin eindeutig der ertrinkende Wal." Die meisten ihrer Bewunderer bekannten sich jedoch eindeutig zu Team Dani.

ActionPress / wcrART Daniela Katzenberger im Juni 2019 in Düsseldorf

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juni 2019

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de