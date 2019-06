Sie weiß offenbar, was die britischen Ladies wollen! Erst vor wenigen Wochen hatte Mel B. (44) für echte Sex-Schlagzeilen gesorgt. Der Grund: Die Sängerin verriet, einen One-Night-Stand mit ihrer Spice Girls-Kollegin Geri Horner (46) gehabt zu haben. Nun steht die Musikerin erneut wegen schlüpfriger Pläne im Mittelpunkt – aber dieses Mal geht es nicht um eine Bettgeschichte. Mel will ihre eigene Sextoy-Linie rausbringen!

Wie eine Bekannte des Girlband-Stars gegenüber The Sun ausplauderte, plane Mel "freche" Vibratoren in Lippenstift-Optik. Zuvor habe die 44-Jährige viele Gespräche mit britischen Frauen geführt, die sich über die Auswahl an Sexspielzeugen beklagt hätten. Die Damen hätten sich ein bestimmtes Toy in besagter Make-up-Form gewünscht – dieses würde es aber in England nicht geben. "Mel hat nachgeforscht, was verfügbar ist. Sie hat über Designs und Auswahl gesprochen – es wird einen Spritzer Leopardenmuster geben", verriet der Insider.

Einer Promi-Dame wolle Mel ihren Platz in der Sex-Toy-Branche allerdings nicht streitig machen. "Gwyneth Paltrow macht Spielzeug, aber Mels wird für den britischen Markt entwickelt", erklärte die Quelle. Gwyneth (46) hatte zuletzt mit einem Vibrator für umgerechnet rund 441 Euro für Aufsehen gesorgt.

Actionpress/ SIPA PRESS Mel B. bei einer "America's Got Talent" Live-Show, 2018

Felipe Ramales / Splash News Mel B, Spice Girls-Sängerin

Nicholas Hunt/Getty Images for Dior Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

